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        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı

        Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2026 - 16:41 Güncelleme:
        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı

        Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda ilçede bir şüphelinin evinde uyuşturucu bulundurduğu bilgisine ulaşıldı.

        Ekiplerce şüphelinin evinde yapılan aramada, 361 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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