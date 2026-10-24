Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada, 102 kapsül halinde toplam 1 kilo 194 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçlamasıyla şüpheliler S.R, A.Ç. ve M.O. yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden S.R. ve A.Ç. tutuklandı, M.O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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