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        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri ASIRLIK MEKTEPLER - Eskişehir'in 116 yıllık eğitim çınarı geleceğin öğrencilerini yetiştiriyor

        ASIRLIK MEKTEPLER - Eskişehir'in 116 yıllık eğitim çınarı geleceğin öğrencilerini yetiştiriyor

        YAVUZ EMRAH SEVER - Eskişehir'de 1910'da Rüştiye Mektebi olarak eğitim hayatına başlayan Atatürk Lisesi, 116 yıllık geçmişi, tarihi binası ve yetiştirdiği öğrencilerle kentin eğitim tarihinde önemli yer tutuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 11:09 Güncelleme:
        ASIRLIK MEKTEPLER - Eskişehir'in 116 yıllık eğitim çınarı geleceğin öğrencilerini yetiştiriyor

        YAVUZ EMRAH SEVER - Eskişehir'de 1910'da Rüştiye Mektebi olarak eğitim hayatına başlayan Atatürk Lisesi, 116 yıllık geçmişi, tarihi binası ve yetiştirdiği öğrencilerle kentin eğitim tarihinde önemli yer tutuyor.

        Anadolu Ajansının

        Galeri
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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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