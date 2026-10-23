Eskişehir'de 1 kilo 194 gram kokain ele geçirildi: 3 gözaltı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üst ve ikamet aramalarında 102 kapsül halinde toplam 1 kilo 194 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan işlem başlatıldı.

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