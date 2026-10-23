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        Eskişehir'de 1 kilo 194 gram kokain ele geçirildi: 3 gözaltı

        Eskişehir'de narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda 102 kapsül halinde 1 kilo 194 gram kokain ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 21:43 Güncelleme:
        Eskişehir'de 1 kilo 194 gram kokain ele geçirildi: 3 gözaltı

        Eskişehir'de narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda 102 kapsül halinde 1 kilo 194 gram kokain ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üst ve ikamet aramalarında 102 kapsül halinde toplam 1 kilo 194 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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