Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Eskişehir'de gence zorla tespih satmaya çalışan şahıs Ankara'da yakalandı

        Eskişehir'de gence zorla tespih satmaya çalışan şahıs Ankara'da yakalandı

        Eskişehir'de bir gence zorla tespih satmaya çalıştığı görüntüler ile sosyal medyada gündeme gelen şahıs, polis ekiplerince Ankara'da yakalandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 18:20 Güncelleme:
        Eskişehir'de gence zorla tespih satmaya çalışan şahıs Ankara'da yakalandı

        Eskişehir'de bir gence zorla tespih satmaya çalıştığı görüntüler ile sosyal medyada gündeme gelen şahıs, polis ekiplerince Ankara'da yakalandı.

        Olay, 21 Ekim'de saat 16.00'da Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi'nde meydana gelmişti. Bir şahsın yoldan geçen gence zorla tespih satmaya çalıştığı iddia edilmişti. Bir vatandaş, zor durumda kaldığını fark ettiği genci daha önceden tanıyormuş gibi davranarak yanına yaklaşmış ve bu anları cep telefonu kamerası ile kayıt altına almıştı. Mobil bankacılık adresini vererek öğrenciden 100 TL aldığı belirtilen şahsın, 'Eskişehir'de bir vatandaş, öğrenci çocuğu gasp edilmekten son anda kurtardı' başlığıyla sosyal medyada paylaşılan görüntüleri büyük tepkiye sebep olmuştu.

        REKLAM

        Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili harekete geçti. Polis ekiplerinin ulaşım sağladığı müşteki genç, kendisine zorla tespih satmaya çalışan R.A'dan (26) şikayetçi oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde, şüphelinin Ankara ilinde bulunduğu tespit edilerek yakalanması sağlandı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla adli işlemlere başlandığı açıklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye - Azerbaycan güveni korunmalı
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye - Azerbaycan güveni korunmalı
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 madenci can verdi
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 madenci can verdi
        Bugün Ne Oldu? 23 Ekim 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 23 Ekim 2026 haberleri
        Melania Trump, Rusya ve Ukrayna arasında ateşkes sağladı
        Melania Trump, Rusya ve Ukrayna arasında ateşkes sağladı
        8 ülke dışişleri bakanları İstanbul'da
        8 ülke dışişleri bakanları İstanbul'da
        Togg'a 'Kehribar' dokunuşu
        Togg'a 'Kehribar' dokunuşu
        MEB, Meta'ya dava açacak
        MEB, Meta'ya dava açacak
        Girne'deki faciada VDR ses kayıtları ortaya çıktı!
        Girne'deki faciada VDR ses kayıtları ortaya çıktı!
        Shamonda virüsü insanda görüldü! DSÖ'den açıklama
        Shamonda virüsü insanda görüldü! DSÖ'den açıklama
        Tam dehşet! Aracı alev aldı, cesedi uçurumda bulundu!
        Tam dehşet! Aracı alev aldı, cesedi uçurumda bulundu!
        "İstanbul'u terk etmedim"
        "İstanbul'u terk etmedim"
        Miretti şoku sonrası iki ihtimal!
        Miretti şoku sonrası iki ihtimal!
        GSS prim borçlarına düzenleme geliyor
        GSS prim borçlarına düzenleme geliyor
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        3 Ekim nişan, 22 Ekim ölüm... Avukat Özge'ye cübbeli veda
        3 Ekim nişan, 22 Ekim ölüm... Avukat Özge'ye cübbeli veda
        Çakmak yeniden gözaltına alındı
        Çakmak yeniden gözaltına alındı
        Boy farkı dikkat çekti
        Boy farkı dikkat çekti
        Çayın kalbe faydası var! Ancak bir şartı var
        Çayın kalbe faydası var! Ancak bir şartı var
        G.Saray turnayı gözünden vurdu!
        G.Saray turnayı gözünden vurdu!
        Baş başa yemek
        Baş başa yemek

        Benzer Haberler

        Sivrihisar'da Cuma sabah namazı buluşması düzenlendi
        Sivrihisar'da Cuma sabah namazı buluşması düzenlendi
        İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda Eskişehir'in kamu yatırımları ele alı...
        İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda Eskişehir'in kamu yatırımları ele alı...
        Eskişehir'de öğretmenler Türk sanat ve halk müziği korolarında buluştu
        Eskişehir'de öğretmenler Türk sanat ve halk müziği korolarında buluştu
        Açıköğretim Fakültesinde aktif öğrenci sayısı 1 milyonu geçti
        Açıköğretim Fakültesinde aktif öğrenci sayısı 1 milyonu geçti
        Okul sporları dart genç kız müsabakaları tamamlandı Şampiyon Sivrihisar Eği...
        Okul sporları dart genç kız müsabakaları tamamlandı Şampiyon Sivrihisar Eği...
        Anadolu Üniversitesi'nde "Bağımsızlık Yılı" masa tenisi turnuvası düzenlend...
        Anadolu Üniversitesi'nde "Bağımsızlık Yılı" masa tenisi turnuvası düzenlend...