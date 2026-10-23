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        İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda Eskişehir'in kamu yatırımları ele alındı

        Eskişehir'de 2026 yılının dördüncü İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Dr. Erdinç Yılmaz'ın başkanlığında kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 16:45 Güncelleme:
        İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda Eskişehir'in kamu yatırımları ele alındı

        Eskişehir'de 2026 yılının dördüncü İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Dr. Erdinç Yılmaz'ın başkanlığında kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

        Toplantının açılışında konuşan Vali Yılmaz, 2026 yılı üçüncü dönem sonu itibarıyla yapılan çalışmalara değindi. Kamu yatırımlarının il düzeyinde uygulanması, izlenmesi ve koordinasyonunun sağlanması amacıyla düzenlenen toplantıda konuşan Vali Yılmaz, "İlimizdeki kamu yatırımlarının 2026 yılı üçüncü dönem sonu itibarıyla genel durumlarına baktığımızda 462 adet proje yer almaktadır. İLYAS (İl Yatırım Takip Sistemi) verilerine göre ilimizde çeşitli sektörlerde yapılan ve yapılması planlanan 462 projenin 70'i tamamlanmış, 270'i devam etmekte olup 15'i ihale aşamasında, 103 adet projeye de başlanacaktır. Toplantıda özellikle koordinasyon gerektiren sorun ve ihtiyaçların gündeme getirilmesi önem taşımakta olup kurumlarımızın toplantıda alınan kararların çözümlenmesi hususunda da gerekli itinayı göstermeleri gerekmektedir. Yapılan yatırımların Eskişehir'e ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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        Toplantı, kurul üyelerinin yaptığı sunumların akabinde sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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