Eskişehir'de öğretmenler Türk sanat ve halk müziği korolarında buluştu
Eskişehir Öğretmen Akademileri bünyesinde oluşturulan Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği koroları çalışmalarına başladı.
Eskişehir Öğretmen Akademileri bünyesinde oluşturulan Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği koroları çalışmalarına başladı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi koordinasyonunda yürütülen Öğretmen Akademileri kapsamında, farklı okullardan ve branşlardan gönüllü öğretmenler koro çalışmalarına katılıyor.
Türk Sanat Müziği korosu Doç. Dr. Ömer Faruk Bayrakçı, Türk Halk Müziği korosu ise Deniz Erol Karaca yönetiminde çalışmalar yapıyor.
Koro çalışmalarında birlikte şarkılar seslendiren öğretmenler, müzikal becerilerini geliştirirken kültürel değerlerin yaşatılmasına ve eğitim camiası arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesine katkı sağlıyor.
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