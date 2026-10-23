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        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Okul sporları dart genç kız müsabakaları tamamlandı Şampiyon Sivrihisar Eğitim Vakfı Muzaffer Demir Anadolu Lisesi oldu

        Okul sporları dart genç kız müsabakaları tamamlandı Şampiyon Sivrihisar Eğitim Vakfı Muzaffer Demir Anadolu Lisesi oldu

        Eskişehir'de düzenlenen 20262027 EğitimÖğretim Yılı Okul Sporları Dart Genç Kız Müsabakaları, Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 16:14 Güncelleme:
        Okul sporları dart genç kız müsabakaları tamamlandı Şampiyon Sivrihisar Eğitim Vakfı Muzaffer Demir Anadolu Lisesi oldu

        Eskişehir'de düzenlenen 20262027 EğitimÖğretim Yılı Okul Sporları Dart Genç Kız Müsabakaları, Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.

        Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda gerçekleştirilen Dart Genç Kız Müsabakaları çekişmeli anlara sahne oldu. Turnuva sonunda Sivrihisar Eğitim Vakfı Muzaffer Demir Anadolu Lisesi birinci olarak şampiyonluğu elde etti. Müsabakalarda Şehit Ramazan Canıgür Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci, Mihalgazi Şehit Nuri Tavşanlıoğlu Anadolu Lisesi üçüncü ve Şehit Hasan Önal Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi dördüncü oldu.

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        Dereceye giren okullar ve sporcular turnuva sonunda tebrik edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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