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        Eskişehir'de kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Eskişehir'de düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 15:25 Güncelleme:
        Eskişehir'de kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Eskişehir'de düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kaçak ve sahte alkol ticareti yaparak halk sağlığını tehlikeye düşürdükleri belirlenen şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

        İki adreste yapılan aramalarda, 12 bin 460 yeşil reçeteye tabi hap, 3 bin 380 gram sentetik uyuşturucu ve 61 şişe kaçak ve sahte alkollü içki ele geçirildi.

        Polis bir şüpheliyi yakaladı. Diğer zanlının ise uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan cezaevinde bulunduğu belirlendi.

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        Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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