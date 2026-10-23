ESO'da "İş Mükemmelliği ve Süreç İstikrarı" eğitimi gerçekleştirildi
Eskişehir Sanayi Odası (ESO) tarafından sanayinin gelişimine katkı sunmak amacıyla düzenlenen "Standartların Rehberliğinde: İş Mükemmelliği ve Süreç İstikrarı" eğitimi tamamlandı.
Eskişehir Sanayi Odası (ESO) tarafından sanayinin gelişimine katkı sunmak amacıyla düzenlenen "Standartların Rehberliğinde: İş Mükemmelliği ve Süreç İstikrarı" eğitimi tamamlandı.
Eskişehir Sanayi Odası, sanayicilere ve çalışanlara yönelik bilgilendirme ve gelişim faaliyetlerini sürdürüyor. Bu çerçevede düzenlenen eğitim programında standart iş kavramı, süreç istikrarı, iş sırası, standart proses içi stok ile iş talimatlarının oluşturulması gibi operasyonel mükemmelliği destekleyen başlıklar ele alındı. Programda katılımcılara, süreçlerdeki değişkenliği azaltarak kalite, verimlilik ve iş güvenliğini artırmaya yönelik yöntemler hakkında detaylı bilgiler aktarıldı.
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