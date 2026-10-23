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        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Eskişehir'de D Tipi 4-6 yaş Kur'an kursu hazırlıkları incelendi

        Eskişehir'de D Tipi 4-6 yaş Kur'an kursu hazırlıkları incelendi

        Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürü Sinan Aydın ve İl Müftüsü Muharrem Gül, Eskişehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesinde açılması planlanan D Tipi 46 Yaş Kur'an Kursu'nun hazırlık çalışmalarını yerinde inceledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 14:41 Güncelleme:
        Eskişehir'de D Tipi 4-6 yaş Kur'an kursu hazırlıkları incelendi

        Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürü Sinan Aydın ve İl Müftüsü Muharrem Gül, Eskişehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesinde açılması planlanan D Tipi 46 Yaş Kur'an Kursu'nun hazırlık çalışmalarını yerinde inceledi.

        Eskişehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde açılacak olan kurs alanını ziyaret eden İl Millî Eğitim Müdürü Sinan Aydın ile İl Müftüsü Muharrem Gül, Okul Müdürü Hasan Kaymakçı'dan hazırlık süreci ve kursun fiziki şartları hakkında bilgi aldı. Heyet, yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek değerlendirmelerde bulundu.

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