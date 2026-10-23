Eskişehir'de D Tipi 4-6 yaş Kur'an kursu hazırlıkları incelendi

Eskişehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde açılacak olan kurs alanını ziyaret eden İl Millî Eğitim Müdürü Sinan Aydın ile İl Müftüsü Muharrem Gül, Okul Müdürü Hasan Kaymakçı'dan hazırlık süreci ve kursun fiziki şartları hakkında bilgi aldı. Heyet, yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek değerlendirmelerde bulundu.

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