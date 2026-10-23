Eskişehir'de polis 3 kilo uyuşturucu ve binlerce sentetik hap ele geçirildi
Eskişehir'de polisin 2 farklı adrese düzenlediği operasyonda 3 kilo 380 gram metamfetamin, 12 bin 460 adet sentetik hap ve 61 şişe kaçak alkol ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir'de polisin 2 farklı adrese düzenlediği operasyonda 3 kilo 380 gram metamfetamin, 12 bin 460 adet sentetik hap ve 61 şişe kaçak alkol ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte ve kaçak alkol ticareti yaparak halk sağlığını tehlikeye düşüren şahıslara yönelik çalışma başlattı. Yürütülen detaylı takip sonucunda tespit edilen 2 farklı ikamete operasyon gerçekleştirildi.
Adreslerde zehir tacirlerine darbe vuruldu
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriyle koordineli olarak gerçekleştirilen aramalarda; 3 kilo 380 gram metamfetamin, 12 bin 460 adet yeşil reçeteye tabi sentetik hap ve 61 şişe kaçaksahte alkol ele geçirildi.
Bir şüpheli gözaltına alındı, diğeri cezaevinde çıktı
Operasyon sonucunda 1 şüpheli yakalanarak cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında aranan diğer şüphelinin ise uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan halihazırda cezaevinde tutuklu bulunduğu belirlendi.
Şüpheliler hakkında başlatılan adli işlemler sürdürülüyor.
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