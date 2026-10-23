Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz'dan Zonguldak'taki maden kazası için taziye mesajı

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki kömür ocağında meydana gelen metan parlamasında hayatını kaybeden madenciler için taziye mesajı yayımladı.

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki maden ocağında yaşanan metan gazı parlamasına ilişkin üzüntüsünü dile getirdi. Vali Yılmaz mesajında, "Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde bir kömür madeninde meydana gelen metan parlaması sonucu, ilk belirlemelere göre 2 madenci kardeşimiz hayatını kaybetmiş, 5 madencimiz yaralanmıştır. Madende mahsur kalan 1 madencimizin kurtarılması için çalışmalar devam etmektedir. Hayatını kaybeden madenci kardeşlerimize Cenâbı Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi afetlerden muhafaza eylesin" ifadelerine yer verdi.