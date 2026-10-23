Açıköğretim Fakültesinde aktif öğrenci sayısı 1 milyonu geçti

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin aktif öğrenci sayısı 1 milyonu geçerken, İkinci Üniversite programına gösterilen yoğun ilgi üzerine kayıt süresi 26 Ekim saat 17.00'ye kadar uzatıldı.

Eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle köklü geçmişini dijital yeniliklerle birleştiren Açıköğretim Fakültesi aktif öğrenci sayısında 1 milyon barajını aştı. Öğrenci odaklı eğitim anlayışıyla faaliyetlerini sürdüren fakültenin başvuru şartlarını sağlayan üniversite öğrencileri ve mezunlarına herhangi bir sınava girmeden ön lisans veya lisans programlarına kayıt imkânı sunduğu İkinci Üniversite programı kayıtları gelen yoğun talep doğrultusunda 26 Ekim Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar uzatıldı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin yeni açılan programları kayıt döneminde adaylardan yoğun ilgi gördü. Eğitimine farklı bir alanda devam etmek ve mesleki yetkinliklerini geliştirmek isteyen adaylar, tercihlerini Yapay Zekâ Destekli Kodlama ve Veri Görselleştirme programlardan yana kullandı. Adayların çevrim içi başvuru ve kayıt işlemlerini aoskayit.anadolu.edu.tr adresi üzerinden belirtilen tarihe kadar tamamlamaları gerekiyor.

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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde öğrenci affı kapsamında yürütülen güz dönemi kesin kayıt işlemleri ise sona erdi. Eğitimine yeniden devam etmek isteyen yaklaşık 300 bin kişi öğrenci affı kapsamında başvuruda bulundu. Kesin kaydı onaylanan öğrenciler için ders eklesil işlemleri 26 Ekim saat 22.00’ye kadar devam edecek. Öğrenciler ders ekleme ve silme işlemlerini aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi üzerinden gerçekleştirebilecek. Eğitimine ara veren ve öğrenci affından yararlanmak isteyen adayların 20262027 öğretim yılı bahar dönemine yönelik başvuruları ise 9 Aralık 2026 Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar kabul edilecek. Bahar dönemi af kesin kayıt işlemlerinin tarihleri daha sonra ilan edilecek akademik takvim doğrultusunda belirlenecek.

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Kayıt işlemlerini tamamlayarak Açıköğretim ailesine katılan öğrenciler, dijital öğrenme içeriklerinden ve öğrenci destek hizmetlerinden yararlanabilecek. Öğrenciler, Anadolum eKampüs portalı ve Anadolu Mobil uygulaması üzerinden PDF ders kitaplarına, videolara, sesli özetlere, deneme sınavlarına ve çıkmış sınav sorularına istedikleri zaman ve yerden erişebilecek.

Öğrencilere Açıköğretim Destek Sistemi üzerinden sistemle ilgili sorularını ve teknik destek taleplerini iletme, sorularını ve verilen yanıtları takip etme imkânı da sunulurken hafta içi her gün canlı destek hizmeti veriliyor.