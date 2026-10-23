Sivrihisar'da Cuma sabah namazı buluşması düzenlendi

Manevi atmosferde geçen buluşmaya vatandaşlar ve üniversite öğrencileri yoğun katılım gösterdi. Program, Kur'anı Kerim tilavetiyle başladı. Cuma sabah namazının eda edilmesinin ardından program tesbihat, sohbet ve dualarla devam etti. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği buluşmanın sonunda cami cemaatine ve öğrencilere sıcak çorba ikramı yapıldı.

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