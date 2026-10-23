Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

        Eskişehir'de 1 kilo 120 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 18:52 Güncelleme:
        Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

        Eskişehir'de 1 kilo 120 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığından şüphelenilen 3 kişiyi takibe aldı.

        Çalışmaların ardından gözaltına alınan şüphelilerin üzerlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, ayakkabı içerisine gizlenmiş 66 parça halinde toplam 1 kilo 120 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        8 ülke dışişleri bakanları İstanbul'da
        8 ülke dışişleri bakanları İstanbul'da
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye - Azerbaycan güveni korunmalı
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye - Azerbaycan güveni korunmalı
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 madenci can verdi
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 madenci can verdi
        Bugün Ne Oldu? 23 Ekim 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 23 Ekim 2026 haberleri
        Melania Trump, Rusya ve Ukrayna arasında ateşkes sağladı
        Melania Trump, Rusya ve Ukrayna arasında ateşkes sağladı
        Gözler Fenerbahçe derbisine döndü!
        Gözler Fenerbahçe derbisine döndü!
        MEB, Meta'ya dava açacak
        MEB, Meta'ya dava açacak
        Togg'a 'Kehribar' dokunuşu
        Togg'a 'Kehribar' dokunuşu
        Girne'deki faciada VDR ses kayıtları ortaya çıktı!
        Girne'deki faciada VDR ses kayıtları ortaya çıktı!
        Shamonda virüsü insanda görüldü! DSÖ'den açıklama
        Shamonda virüsü insanda görüldü! DSÖ'den açıklama
        "İstanbul'u terk etmedim"
        "İstanbul'u terk etmedim"
        Miretti şoku sonrası iki ihtimal!
        Miretti şoku sonrası iki ihtimal!
        GSS prim borçlarına düzenleme geliyor
        GSS prim borçlarına düzenleme geliyor
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        3 Ekim nişan, 22 Ekim ölüm... Avukat Özge'ye cübbeli veda
        3 Ekim nişan, 22 Ekim ölüm... Avukat Özge'ye cübbeli veda
        Çakmak yeniden gözaltına alındı
        Çakmak yeniden gözaltına alındı
        Boy farkı dikkat çekti
        Boy farkı dikkat çekti
        Çayın kalbe faydası var! Ancak bir şartı var
        Çayın kalbe faydası var! Ancak bir şartı var
        G.Saray turnayı gözünden vurdu!
        G.Saray turnayı gözünden vurdu!
        Baş başa yemek
        Baş başa yemek

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de bir kişiyi gasbetmeye çalıştığı öne sürülen şüpheli Ankara'da...
        Eskişehir'de bir kişiyi gasbetmeye çalıştığı öne sürülen şüpheli Ankara'da...
        Eskişehir'de gence zorla tespih satmaya çalışan şahıs Ankara'da yakalandı
        Eskişehir'de gence zorla tespih satmaya çalışan şahıs Ankara'da yakalandı
        Sivrihisar'da Cuma sabah namazı buluşması düzenlendi
        Sivrihisar'da Cuma sabah namazı buluşması düzenlendi
        İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda Eskişehir'in kamu yatırımları ele alı...
        İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda Eskişehir'in kamu yatırımları ele alı...
        Eskişehir'de öğretmenler Türk sanat ve halk müziği korolarında buluştu
        Eskişehir'de öğretmenler Türk sanat ve halk müziği korolarında buluştu
        Açıköğretim Fakültesinde aktif öğrenci sayısı 1 milyonu geçti
        Açıköğretim Fakültesinde aktif öğrenci sayısı 1 milyonu geçti