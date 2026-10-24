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        Eskişehir'de TIR duvara çarptı; 2 yaralı

        ESKİŞEHİR'de tarlaya girip duvara çarpan TIR'ın şoförü H.A. (67) ile yanındaki Ş.A. (35) yaralandı. Kabinde sıkışan sürücü H.A., itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla çıkarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 10:22 Güncelleme:
        Eskişehir'de TIR duvara çarptı; 2 yaralı

        ESKİŞEHİR’de tarlaya girip duvara çarpan TIR’ın şoförü H.A. (67) ile yanındaki Ş.A. (35) yaralandı. Kabinde sıkışan sürücü H.A., itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla çıkarıldı.

        Kaza, saat 05.00 sıralarında Eskişehir-Bilecik kara yolunda meydana geldi. H.A.’nın kontrolünü yitirdiği 10 TL 666 plakalı TIR, yoldan çıkıp tarlaya girerek, bir işletmenin duvarına çarptı. Kazada, TIR şoförü H.A. ile yanındaki Ş.A. ezilen kabin içerisinde sıkışarak, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ş.A. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kabin içerisinde sıkışan sürücü H.A.’yı kurtarmak için çalışma başlatan itfaiye ekipleri, 2 saati aşan müdahalenin ardından H.A.’yı bulunduğu yerden çıkardı. Sürücü de ambulansla hastaneye kaldırıldı. 2 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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