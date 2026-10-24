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        SOLOTÜRK Eskişehir'de gösteri uçuşu öncesi çevre tanıma uçuşu yaptı

        Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri takımı SOLOTÜRK, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Eskişehir'de gerçekleştireceği gösteri uçuşu öncesinde Sazova Parkı'nda çevre tanıma uçuşu yaptı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 13:39 Güncelleme:
        SOLOTÜRK Eskişehir'de gösteri uçuşu öncesi çevre tanıma uçuşu yaptı

        Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri takımı SOLOTÜRK, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Eskişehir'de gerçekleştireceği gösteri uçuşu öncesinde Sazova Parkı'nda çevre tanıma uçuşu yaptı.

        SOLOTÜRK, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Eskişehir'de düzenleyeceği gösteri uçuşunun hazırlıklarına başladı. Etkinlik öncesinde Sazova Parkı semalarında saat 12.20'de başlayan çevre tanıma uçuşu gerçekleştirildi. Nefes kesen prova uçuşuna Eskişehirli vatandaşlar büyük ilgi gösterirken, izleyenler heyecan dolu anlar yaşadı. Gösteri ekibinin bayram günkü ana uçuşu için hazırlıkların sürdüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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