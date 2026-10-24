SOLOTÜRK Eskişehir'de gösteri uçuşu öncesi çevre tanıma uçuşu yaptı
Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri takımı SOLOTÜRK, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Eskişehir'de gerçekleştireceği gösteri uçuşu öncesinde Sazova Parkı'nda çevre tanıma uçuşu yaptı.
Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri takımı SOLOTÜRK, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Eskişehir'de gerçekleştireceği gösteri uçuşu öncesinde Sazova Parkı'nda çevre tanıma uçuşu yaptı.
SOLOTÜRK, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Eskişehir'de düzenleyeceği gösteri uçuşunun hazırlıklarına başladı. Etkinlik öncesinde Sazova Parkı semalarında saat 12.20'de başlayan çevre tanıma uçuşu gerçekleştirildi. Nefes kesen prova uçuşuna Eskişehirli vatandaşlar büyük ilgi gösterirken, izleyenler heyecan dolu anlar yaşadı. Gösteri ekibinin bayram günkü ana uçuşu için hazırlıkların sürdüğü bildirildi.
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