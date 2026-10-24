SOLOTÜRK Eskişehir'de gösteri uçuşu öncesi çevre tanıma uçuşu yaptı

SOLOTÜRK, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Eskişehir'de düzenleyeceği gösteri uçuşunun hazırlıklarına başladı. Etkinlik öncesinde Sazova Parkı semalarında saat 12.20'de başlayan çevre tanıma uçuşu gerçekleştirildi. Nefes kesen prova uçuşuna Eskişehirli vatandaşlar büyük ilgi gösterirken, izleyenler heyecan dolu anlar yaşadı. Gösteri ekibinin bayram günkü ana uçuşu için hazırlıkların sürdüğü bildirildi.

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