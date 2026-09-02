Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla şehitlikte tören düzenlendi
Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla Kanlıpınar Şehitliği'nde tören düzenlendi.
Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla Kanlıpınar Şehitliği'nde tören düzenlendi.
Tören, Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Muharip Hava Kuvveti ve Garnizon Komutanı Hava Orgeneral Erdoğan Gür ile Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Ünal'ın şehitliğe çelenk sunmasıyla başladı.
Saygı duruşunda bulunulması ve saygı atışının ardından İstiklal Marşı okundu, Türk bayrağı göndere çekildi.
Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi. Vali Yılmaz, Şehitlik Defteri'ni imzalayarak bir konuşma yaptı.
Tören, protokol üyeleri ve katılımcıların şehitlerin kabirlerini ziyaret ederek mezarlara çiçek bırakmasıyla sona erdi.
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