Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla şehitlikte tören düzenlendi

Tören, protokol üyeleri ve katılımcıların şehitlerin kabirlerini ziyaret ederek mezarlara çiçek bırakmasıyla sona erdi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi. Vali Yılmaz, Şehitlik Defteri'ni imzalayarak bir konuşma yaptı.

Tören, Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Muharip Hava Kuvveti ve Garnizon Komutanı Hava Orgeneral Erdoğan Gür ile Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Ünal'ın şehitliğe çelenk sunmasıyla başladı.

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