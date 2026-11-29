Eskişehirspor taraftarı, UEFA Avrupa Ligi'nde Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan Beşiktaş Hapoel Beer Sheva maçında Filistin bayrağı açan taraftarlara Gürcü polisinin uyguladığı şiddete tepki göstermek ve Filistin halkının yanında olduklarını belirtmek amacıyla Denizli İdmanyurdu 1959 SK karşılaşmasında Filistin'e pankartlarla destek verdi.

TFF 3. Lig'in 14. haftasında Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda oynanan ve Eskişehirspor'un Denizli İdman Yurdu 1959 SK'yı 60 mağlup ettiği mücadele öncesinde siyahkırmızılı taraftarlar anlamlı bir koreografiye imza attı. Geçtiğimiz perşembe günü Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan Beşiktaş Hapoel Beer Sheva karşılaşmasında Filistin bayrağı açan Beşiktaş taraftarlarına yönelik polis müdahalesine kayıtsız kalmayan Eskişehirspor taraftarları, İstiklal Marşı sırasında Filistin bayrağı ve destek pankartları açtı.

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"Mazlumun yanında olmak için pankartımızı hazırladık"

Eskişehirspor Altes Tribün Lideri Mücahit Uluçay konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Filistin'de yaşanan zulme karşı seslerini duyurmak istediklerini belirtti. Hazırlıklar için taraftarların gece gündüz çalıştığını vurgulayan Uluçay, "Bugün mazlumlara yapılan şeyler için Filistin adına güzel pankartlar hazırladık. Kardeşlerimiz gece gündüz çalıştılar. Biz de bir nebze de olsa sesimizi duyuralım istedik. Beşiktaş'ın Gürcistan'da yaşadığı olaylarla ve Gürcü polisinin yaptıklarıyla alakalı kimse buna iyi bakmıyor, sıcak bakmıyor. Yapılan yanlışlar ortada. Biz de bir nebze de olsa zalimin izzetinden gitmemesi, mazlumun yanında olmak için pankartımızı yaptık ve asacağız" dedi.

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"Bütün tribünlerin ve sivil toplum örgütlerinin yapması gerekiyor"

Şehitleri de unutmadıklarını ve onlar için de pankart hazırladıklarını ifade eden Mücahit Uluçay, tüm tribünlere ve sivil toplum kuruluşlarına duyarlılık çağrısında bulundu. Zulme karşı sessiz kalınmaması gerektiğini dile getiren Uluçay, sözlerini şöyle tamamladı:

"Zalimler için yaşasın cehennem. Allah bunların hepsini kahru perişan eylesin. Bu insanların yaşadıkları zulümlere hiç kimsenin göz kapamaması lazım. Aynı zamanda şehitlerimiz için de pankartlar yaptık. Hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ortada bir zalimlik var. Biz de bu zalimliğe karşı elimizden geldiğince tepkimizi gösteriyoruz. İnsanların görerek farkındalık kazanmasını istiyoruz. Bütün tribünlerin ve sivil toplum örgütlerinin bu tür duyarlılıkları göstermesi gerekiyor."