Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Yetişkinlere Masal Gecesi" etkinliğinde katılımcılar masalların büyülü atmosferinde bir araya geldi.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında Haller Gençlik Merkezi’nde "Yetişkinlere Masal Gecesi" etkinliği düzenlendi. Judith Malika Liberman ve Taner Baba’nın anlatımlarıyla gerçekleşen gecede katılımcılar keyifli anlar yaşadı. Etkinlikte masalların yalnızca çocuklara değil, yetişkinlere de hitap eden anlatım gücüne dikkat çekildi.

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Programın sonunda Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Selim Öztop, etkinliğe katkılarından dolayı Judith Malika Liberman ve Taner Baba’ya teşekkür ederek, plaket takdim etti.