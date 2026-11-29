Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda oynanan müsabakada Eskişehirspor taraftarları anlamlı bir vefa örneği sergiledi. Siyahkırmızılı futbolseverler, Eskişehir'de düşen helikopterde şehit olan 5 askerin isimlerinin yer aldığı pankartı tribüne astı. Ay ve yıldızın da yer aldığı pankartta, "Hv. Plt. Alb. Mehmet Çöl, Hv. Plt. Ütğm. Halil Karabulut, Hv. P. Asb. Bçvş. Volkan Demirhan, Hv. Uçk. Bkm. Asb. Bçvş. Muhammed Nurullah Erarslan, Hv. P. Asb. Kd. Çvş. Mehmet Alp Gürdağ Vatan size minnettardır!" ifadelerine yer verildi.

TFF 3. Lig'in 14. haftasında Eskişehirspor'un, Denizli İdmanyurdu 1959 SK'yı 60 mağlup ettiği karşılaşmada, siyahkırmızılı taraftarlar Eskişehir'de meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 5 askeri tribüne astıkları pankartla andı.

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