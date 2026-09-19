GÜNCELLEME - Eskişehir'de bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı

Eskişehir'in Çifteler ilçesindeki bıçaklı kavgada bir kişinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Adalar Mahallesi'ndeki bir oto galeride önceki gün çıkan bıçaklı kavgada, Emrah Yakar'ın (25) ölümüne ilişkin yakalanan zanlılar A.Y. (21), U.Ç. (41) ve Yakar'ın ağabeyi A.Y'nin (26) emniyetteki sorguları tamamlandı.

Çifteler Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden Yakar'ın ağabeyi A.Y, “kardeşe karşı kasten öldürme” suçundan, diğer şüpheli A.Y. (21) ise “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

U.Ç. ise yurt dışı yasağı ile adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Emrah Yakar ile A.Y, U.Ç. ve Yakar'ın ağabeyi A.Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Yakar, bıçakla yaralanmıştı. Yakar, kaldırıldığı Çifteler İlçe Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.