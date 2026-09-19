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        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri GÜNCELLEME - Eskişehir'de bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı

        GÜNCELLEME - Eskişehir'de bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı

        Eskişehir'in Çifteler ilçesindeki bıçaklı kavgada bir kişinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2026 - 18:43 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Eskişehir'de bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı

        Eskişehir'in Çifteler ilçesindeki bıçaklı kavgada bir kişinin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Adalar Mahallesi'ndeki bir oto galeride önceki gün çıkan bıçaklı kavgada, Emrah Yakar'ın (25) ölümüne ilişkin yakalanan zanlılar A.Y. (21), U.Ç. (41) ve Yakar'ın ağabeyi A.Y'nin (26) emniyetteki sorguları tamamlandı.

        Çifteler Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden Yakar'ın ağabeyi A.Y, “kardeşe karşı kasten öldürme” suçundan, diğer şüpheli A.Y. (21) ise “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        U.Ç. ise yurt dışı yasağı ile adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Emrah Yakar ile A.Y, U.Ç. ve Yakar'ın ağabeyi A.Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Yakar, bıçakla yaralanmıştı. Yakar, kaldırıldığı Çifteler İlçe Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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