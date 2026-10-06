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        Hacı Bektaş Veli derneklerinden MHP Eskişehir İl Başkanlığına ziyaret

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Eskişehir İl Başkanı Ayhan Sezer ve il yönetim kurulu üyeleri, Hacı Bektaş Veli dernek ve vakıflarının temsilcileriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2026 - 11:23 Güncelleme:
        Hacı Bektaş Veli derneklerinden MHP Eskişehir İl Başkanlığına ziyaret

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Eskişehir İl Başkanı Ayhan Sezer ve il yönetim kurulu üyeleri, Hacı Bektaş Veli dernek ve vakıflarının temsilcileriyle bir araya geldi.

        MHP İl Başkanı Ayhan Sezer ve il yönetim kurulu üyeleri, Eskişehir Hacı Bektaş Veli Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği Başkanı Seydi Battal Sülük, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Anadolu Kültür Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği Yöneticisi Hakan Hanlı Gölpek, Eskişehir Anadolu Kültür Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Eray Büdüş ile derneğin mali sekreteri Halil Ersoy'u ağırladı.

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        Görüşmede, Gündoğdu Mahallesi'nde yapılması planlanan yeni cemevine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

        Tarafların karşılıklı görüş alışverişinde bulunduğu toplantıda, kentte yürütülebilecek çalışmalar ve işbirliği imkanları da ele alındı.

        MHP Eskişehir İl Başkanı Ayhan Sezer, kent adına birlik, beraberlik ve istişare anlayışıyla çalışmaların sürdürüleceğini belirterek, ziyaretlerinden dolayı dernek ve vakıf temsilcilerine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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