Hacı Bektaş Veli derneklerinden MHP Eskişehir İl Başkanlığına ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Eskişehir İl Başkanı Ayhan Sezer ve il yönetim kurulu üyeleri, Hacı Bektaş Veli dernek ve vakıflarının temsilcileriyle bir araya geldi.

MHP İl Başkanı Ayhan Sezer ve il yönetim kurulu üyeleri, Eskişehir Hacı Bektaş Veli Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği Başkanı Seydi Battal Sülük, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Anadolu Kültür Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği Yöneticisi Hakan Hanlı Gölpek, Eskişehir Anadolu Kültür Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Eray Büdüş ile derneğin mali sekreteri Halil Ersoy'u ağırladı.

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Görüşmede, Gündoğdu Mahallesi'nde yapılması planlanan yeni cemevine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Tarafların karşılıklı görüş alışverişinde bulunduğu toplantıda, kentte yürütülebilecek çalışmalar ve işbirliği imkanları da ele alındı.

MHP Eskişehir İl Başkanı Ayhan Sezer, kent adına birlik, beraberlik ve istişare anlayışıyla çalışmaların sürdürüleceğini belirterek, ziyaretlerinden dolayı dernek ve vakıf temsilcilerine teşekkür etti.