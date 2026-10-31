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        Hane baskını ihbarı ekipleri teyakkuza geçirdi

        Eskişehir'de hane baskını ihbarı ekipleri teyakkuza geçirirken, adrese gidildiğinde olayın aile içi kavga olduğu anlaşıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 10:28 Güncelleme:
        Hane baskını ihbarı ekipleri teyakkuza geçirdi

        Eskişehir'de hane baskını ihbarı ekipleri teyakkuza geçirirken, adrese gidildiğinde olayın aile içi kavga olduğu anlaşıldı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Sarımenekşe Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir hane baskını yapıldığı ve şahısların silahlı olabileceği ile ilgili 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar yapıldı. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrollerde, olayın aile içi kavga olduğu anlaşıldı. Bir kadın, eşi hakkında şikâyetçi oldu. Kadın ve eşi, ifadeleri alınmaları için polis merkezine götürüldü.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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