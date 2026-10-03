Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Kupası
Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası 2. tur ilk maçında Odunpazarı, İsviçre'nin LK Zug Handball takımına 28-23 mağlup oldu.
Giriş: 03.10.2026 - 19:44 Güncelleme:
Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası 2. tur ilk maçında Odunpazarı, İsviçre'nin LK Zug Handball takımına 28-23 mağlup oldu.
Porsuk Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk devresini ev sahibi takım, 10-9 önde tamamladı.
Konuk ekip, ikinci yarıda Odunpazarı'na üstünlük sağlayıp karşılaşmadan 28-23 galip ayrıldı.
Karşılaşmanın rövanşı yarın yine Eskişehir'de oynanacak.
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