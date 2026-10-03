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        Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Kupası

        Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası 2. tur ilk maçında Odunpazarı, İsviçre'nin LK Zug Handball takımına 28-23 mağlup oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2026 - 19:44 Güncelleme:
        Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Kupası

        Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası 2. tur ilk maçında Odunpazarı, İsviçre'nin LK Zug Handball takımına 28-23 mağlup oldu.

        Porsuk Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk devresini ev sahibi takım, 10-9 önde tamamladı.

        Konuk ekip, ikinci yarıda Odunpazarı'na üstünlük sağlayıp karşılaşmadan 28-23 galip ayrıldı.

        Karşılaşmanın rövanşı yarın yine Eskişehir'de oynanacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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