Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Kupası
Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası 2. tur rövanş maçında Odunpazarı, İsviçre'nin LK Zug Handball takımına 31-29 mağlup oldu.
Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası 2. tur rövanş maçında Odunpazarı, İsviçre'nin LK Zug Handball takımına 31-29 mağlup oldu.
Porsuk Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk devresini Odunpazarı 19-17 önde tamamladı.
İkinci yarıda Odunpazarı'na üstünlük sağlayan LK Zug Handball, karşılaşmadan 31-29 galip ayrıldı.
Dün oynanan ilk karşılaşma İsviçre ekibinin 28-23'lük üstünlüğüyle sona ermişti.
Odunpazarı bu sonuçla Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası'na veda etti.
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