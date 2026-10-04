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        Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Kupası

        Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası 2. tur rövanş maçında Odunpazarı, İsviçre'nin LK Zug Handball takımına 31-29 mağlup oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2026 - 18:44 Güncelleme:
        Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Kupası

        Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası 2. tur rövanş maçında Odunpazarı, İsviçre'nin LK Zug Handball takımına 31-29 mağlup oldu.

        Porsuk Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk devresini Odunpazarı 19-17 önde tamamladı.

        İkinci yarıda Odunpazarı'na üstünlük sağlayan LK Zug Handball, karşılaşmadan 31-29 galip ayrıldı.

        Dün oynanan ilk karşılaşma İsviçre ekibinin 28-23'lük üstünlüğüyle sona ermişti.

        Odunpazarı bu sonuçla Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası'na veda etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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