Hentbol: Erkekler Süper Lig
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 9'uncu haftasında Mihalıççık Belediyespor, konuk ettiği Güneysuspor'u 34-28 mağlup etti.
Giriş: 24.10.2026 - 14:44 Güncelleme:
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 9'uncu haftasında Mihalıççık Belediyespor, konuk ettiği Güneysuspor'u 34-28 mağlup etti.
Porsuk Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını konuk ekip, 14-13 önde kapattı.
İkinci yarıda öne geçen ev sahibi ekip, rakibini 34-28 mağlup etti.
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