Polisten kaçan aranması olan sürücüye 246 bin lira ceza 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan şahsın aracı çekiciyle otoparka çekildi

Eskişehir'de polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve hakkında arama kaydı bulunduğu öğrenilen sürücü kovalamaca sonucu yakalanırken, şahsa 246 bin 908 TL idari para cezası uygulandı.

Olay, Odunpazarı ilçesine bağlı 71 Evler Mahallesi Yeşilhat Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; bölgede denetim yapan polis ekipleri, şüphe üzerine V.C. idaresindeki 26 AC 353 plakalı otomobili durdurmak istedi. Hakkında yakalama/arama kararı bulunan sürücü, polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak aracıyla kaçmaya başladı. Yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından şüpheli sürücü, ekipler tarafından Yeşilhat Sokak üzerinde önü kesilerek durduruldu ve gözaltına alındı. Araç sürücüsü V.C.'ye 'dur' ihtarına uymamak ve çeşitli trafik kurallarını ihlal etmekten toplam 246 bin 908 TL idari para cezası kesildi. Şahsın kullandığı otomobil ise çekici marifetiyle bağlanarak yediemin otoparkına çekildi.