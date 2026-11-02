Kış öncesi aktarlara ilgi artarken ıhlamur ve kuşburnu en çok satanlar arasına girdi Aktar Metin Ağılönü'nden vatandaşlara "ölçülü tüketim" tavsiyesi

Eskişehir'de uzun yıllardır aktarlık yapan Metin Ağılönü, yaklaşan kış mevsimi öncesinde vatandaşlara soğuk algınlığı ve gribe karşı bitkisel ürünler sunarken bu ürünlerin mutlaka uzmanların belirttiği ölçüler dâhilinde tüketilmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Arifiye Mahallesi Köprübaşı Caddesi'nde uzun yıllardır esnaflık yapan deneyimli aktar Metin Ağılönü, havaların kademeli olarak soğumasıyla birlikte kış sezonu hazırlıklarına başladıklarını belirtti. Vatandaşların mevsim geçişlerinde ve soğuk kış günlerinde bağışıklık sistemlerini güçlü tutması, soğuk algınlığı, grip, nezle ve öksürük gibi üst solunum yolu rahatsızlıklarından korunması amacıyla çeşitli bitkisel otlar, macunlar ve pekmez türlerini satışa sunduklarını ifade eden Ağılönü, yaklaşan kış mevsimi öncesinde aktarlara olan ilginin arttığını vurguladı.

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"Ihlamur en çok talep gören ürünümüz"

Sonbahar ve kış sezonuna yönelik bitkisel destek ürünleri hakkında bilgi veren Ağılönü, "Artık havalar yavaş yavaş soğumaya başladı. Bu açıdan biz aktarlar olarak vatandaşlarımızın soğuk algınlıklarını gidermek ya da grip, nezle, öksürük olmamalarını sağlamak için bitkisel ürünler sunuyoruz. Çeşitli bitki otlarımız, macun çeşitlerimiz ve bunlarla beraber pekmez çeşitlerimiz var. Şu an itibarıyla satışlarımızda bu sonbahar ve kış sezonunda en çok ilgi gören ürünlerimiz; ıhlamur, hatmi çiçeği, adaçayı, hibiskus, kuşburnu, tarçın, zencefil ve zerdeçaldır. Bu bitkileri daha çok satışa sunuyoruz ve bunların çok büyük faydaları vardır" diye belirtti.

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"Fazla tüketerek hastalık yenilmez"

Bitkisel ürünlerin aşırı kullanımının sağlığa zarar verebileceğine dikkat çeken Ağılönü, "Ancak bir öneri olarak yine söylüyoruz; verilen ürünler kesinlikle tavsiye ettiğimiz ölçüde kullanılmalıdır. Aşırıya kaçılmadan, belirtilen ölçü miktarında tüketilmesi çok önemlidir. Fazla tüketerek hastalık yenilmez; aksine vücuda daha çok zarar verebilir ve metabolizmanızı bozabilirsiniz. Bu nedenle uzmanların vermiş olduğu ölçüler dâhilinde tüketilmesi çok daha iyi olur" ifadelerini kullandı.

"Ihlamur çiçeği ve kuşburnu C vitamini deposudur"

Ürünlerin faydalarından ve kullanım alanlarından bahseden aktar Ağılönü, "Ihlamurun çiçeği de bulunmaktadır. Çiçeğin aroması, yapraklı ıhlamura göre daha iyidir. Ayrıca içerisindeki mineraller de yapraklı ıhlamura oranla daha yüksektir. Hatmi çiçeği de öksürüğe çok iyi gelir. Ayva yaprağı ve dut yaprağı da aynı şekilde öksürük şikâyeti olan vatandaşlarımız için oldukça faydalıdır. Kuşburnunu kaynatarak hem C vitamini elde etmiş olursunuz hem de vücut direncinizi artırırsınız. Aynı zamanda kuşburnu; kemik gelişimine katkı sağlar ve dizlerdeki ağrılara da çok iyi gelir. Bunu da ekstra olarak belirtmiş olalım" açıklamasında bulundu.

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"Kozalak şurubu KOAH ve astıma faydalı"

Öksürük ve solunum yolu rahatsızlıklarına iyi gelen pekmez ve macun türlerini aktaran Ağılönü, "Bu arada macunlardan ise zencefilli ve andızlı macunlarımız öksürük açısından daha etkilidir ve gribe çok iyi gelir. Bununla beraber pekmez çeşitlerimizden kuşburnu pekmezini, keçiboynuzu pekmezini ve andız pekmezini tercih edebilirler. Bunların yanı sıra kozalak pekmezi ya da macununu da kullanabilirler. Kozalak şurubunun da koah, astım ve öksürük rahatsızlıklarında çok fazla faydası bulunmaktadır. Kışa yönelik hazırlıklarımız içerisinde en çok satan ürünlerimiz bunlardır. Vatandaşlarımız bu söylediğim ürünleri aktarlardan temin edebilirler" dedi.

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"Hasta olmadan da bağışıklığı güçlü tutmak için kullanılabilir"

Son olarak vatandaşların hastalanmayı beklemeden de bu takviyeleri alabileceklerini vurgulayan Metin Ağılönü, "Ayrıca bu tarz ürünleri tekrar vurgulayarak söylüyorum; belirtilen ölçü miktarında kullansınlar ve tüketimini buna göre sağlasınlar. Ürünleri kullanmak için illa öksürük ya da grip olmak şart değildir. Kişi kendi metabolizmasını ve vücut direncini güçlü tutmak için pekmez tarzı ürünlerle bağışıklığını artırarak kendini hastalıklara karşı koruyabilir. Yani sadece hasta olunca tüketilecek diye bir kaide yoktur. Hastalanmadan önce de vücut direncini artırmak amacıyla keçiboynuzu pekmezi kullanılabilir. Propolis ve arı poleni gibi ürünler de vücut direncini artıran takviyelerdir. Dolayısıyla vatandaşlarımız hasta olmadan da bu ürünlerimizi kullanabilirler" şeklinde konuştu.