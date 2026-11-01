İnönü'deki yol sorunu çözüme kavuştu

Eskişehir'in İnönü ilçesinde meydana gelen yol bozulması, belediye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle onarılarak yeniden trafiğe açıldı.

Eskişehir’in İnönü ilçesi İsmetpaşa Mahallesi’nde, Çınarlı Park yanında bulunan sokakta meydana gelen yol bozulması, belediye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle giderildi. Başlatılan bakım ve onarım çalışmaları kısa sürede tamamlanarak yol yeniden araç trafiğine açıldı.

İlçe genelinde vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlamasını hedefleyen İnönü Belediyesi, ulaşım sorunlarına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı’nın talimatları doğrultusunda harekete geçen belediye ekipleri, İsmetpaşa Mahallesi’nde ihtiyaç duyulan yol bakım ve onarım çalışmalarını kısa sürede tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu.

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Çalışmaların tamamlanmasının ardından yolun yeniden trafiğe açılmasından memnuniyet duyan mahalle sakinleri, hızlı müdahale ve hizmetlerinden dolayı İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı’ya ve belediye ekiplerine teşekkür etti. İnönü Belediyesi, ilçe genelinde vatandaşların yaşam kalitesini artırmak ve ulaşım konforunu sağlamak amacıyla yol bakım, onarım ve düzenleme çalışmalarına devam ediyor.