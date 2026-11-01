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        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Eskişehir'de barlar sokağındaki eğlence mekanında gasp iddiasına 4 tutuklama Hesaba itiraz eden müşteriyi darbedip parasını ve telefonunu gasp ettikleri öne sürüldü

        Eskişehir'de barlar sokağındaki eğlence mekanında gasp iddiasına 4 tutuklama Hesaba itiraz eden müşteriyi darbedip parasını ve telefonunu gasp ettikleri öne sürüldü

        Eskişehir'de eğlence mekanında banka kartından fazla para çekilmesine itiraz eden müşteriyi darbederek cep telefonunu ve parasını gasp ettikleri iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 16:05 Güncelleme:
        Eskişehir'de barlar sokağındaki eğlence mekanında gasp iddiasına 4 tutuklama Hesaba itiraz eden müşteriyi darbedip parasını ve telefonunu gasp ettikleri öne sürüldü

        Eskişehir'de eğlence mekanında banka kartından fazla para çekilmesine itiraz eden müşteriyi darbederek cep telefonunu ve parasını gasp ettikleri iddia edilen 4 şüpheli tutuklandı.

        Olay, Vural Sokak'ta faaliyet gösteren bir eğlence mekanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, işletmeye eğlenmek için giden bir müşteri, banka kartından bilgisi dışında fazla miktarda çekim yapıldığını fark etti. Duruma itiraz etmek amacıyla tekrar mekana giden müşteri, burada darbedilerek cep telefonu ile 3 bin TL parasının zorla alındığını öne sürerek şikayette bulundu.

        Müştekinin müracaatı üzerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında işletme sahibi S.M. ile İ.U., M.G. ve O.D. isimli şüpheliler polis ekiplerince gözaltına alındı.

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        Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hâkimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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