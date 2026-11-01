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        Eskişehir 2. Uluslararası Koro Şenliği coşkuyla başladı Farklı ülkelerden 37 koro Eskişehir'de buluştu

        Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile Eskişehir Polifonik Korosu Derneği iş birliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen Eskişehir Uluslararası Polifonik Koro Şenliği, 37 koronun katılımıyla görkemli bir açılışla başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 13:55 Güncelleme:
        Eskişehir 2. Uluslararası Koro Şenliği coşkuyla başladı Farklı ülkelerden 37 koro Eskişehir'de buluştu

        Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile Eskişehir Polifonik Korosu Derneği iş birliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen Eskişehir Uluslararası Polifonik Koro Şenliği, 37 koronun katılımıyla görkemli bir açılışla başladı.

        Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Eskişehir Polifonik Korosu Derneği iş birliğiyle bu yıl ikincisi düzenlenen Eskişehir Uluslararası Polifonik Koro Şenliği, görkemli bir açılış programıyla kapılarını sanatseverlere açtı. Farklı şehirlerden ve ülkelerden gelen koroları Eskişehir’de buluşturan şenlik, sanatseverlerden yoğun ilgi gördü. Açılışta konuşan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, geçen yıl ilk kez düzenlenen şenliğin ardından bu yıl da aynı heyecan ve mutluluğu yaşadığını dile getirdi. 30 Ekim 1 Kasım 2026 tarihleri arasında Büyükşehir Sanat ve Kültür Sarayı’nda (Opera) gerçekleştirilen şenlik, toplam 37 koronun katılımıyla çoksesli koro müziğinin farklı renklerini Eskişehir’de bir araya getiriyor. Konserler, atölye çalışmaları ve ortak sahne performanslarıyla zenginleşen organizasyon, farklı kültürlerden korolar arasında sanatsal etkileşimi artırmayı, müziğin evrensel ve birleştirici gücüyle kalıcı dostluk köprüleri kurmayı amaçlıyor.

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        "Eskişehir, sanatın her dalını özgürce ve doyasıya yaşayabildiğimiz bir kent"

        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Eskişehir'e çok yakışan bir şenliğe ev sahipliği yapıyoruz. Geçen yıl ilkini düzenlediğimiz şenliğin ardından bu yıl da aynı heyecanı ve coşkuyu yaşıyorum. Eskişehir, bildiğiniz gibi sanatın her dalını özgürce ve doyasıya yaşayabildiğimiz bir kent. Senfoni orkestramız, şehir tiyatrolarımız, müzelerimiz, sanat galerilerimiz ve elbette Sanat Sokağımızla hem tarihimize hem de turizme katkı sunuyoruz. Bildiğiniz gibi Eskişehir bir göçler şehri. Yalnızca ülkemizin farklı bölgelerinden değil, dünyanın pek çok ülkesinden gelen hemşehrilerimize de ev sahipliği yapıyoruz. Onlar da burayı yurt, vatan bilerek hep birlikte, barış ve huzur içinde yaşıyorlar. Bu nedenle, özellikle şehrimizde düzenlediğimiz sanat festivallerinin uluslararası nitelik taşımasını çok önemsiyoruz. Seneye yeniden buluşmak ümidiyle hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

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        Şenliğin ilk gününde toplam sekiz koro sahne alarak repertuvarlarından seçkin eserleri sanatseverlerle buluşturdu. Koroların performanslarının ardından sahneye çıkan Barbershop İstanbul, etkileyici vokal performansı ve parçalara yaptıkları düzenlemelerle izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Yarışma anlayışından uzak, paylaşımın, birlikte üretmenin ve sanatsal etkileşimin ön planda tutulduğu şenlikte, uluslararası değerlendirme kurulu üyeleri de koroların performanslarına ilişkin görüş ve değerlendirmelerini paylaşarak katılımcılara sanatsal katkı sunuyor. Şenliğin sanat yönetmenliğini Ender Sakpınar üstlenirken, uluslararası değerlendirme kurulunda Turgay Erdener, Francesco Di Mauro, Nikos Haliassas, Özlem Erdoğan, Mete Gökçe, Çiğdem Aytepe, Atilla Çağdaş Değer, Zeynep Göknur Yıldız ve Hakan Bağcı yer alıyor. Eskişehir’in uluslararası sanat ve kültür buluşmalarındaki yerini güçlendiren şenlik, 1 Kasım’a kadar devam edecek konserler ve etkinliklerle farklı şehir ve ülkelerden koroları aynı müzikal zeminde buluşturmaya devam edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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