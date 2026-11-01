Eskişehir'de uyuşturucu operasyonlarında 36 kişi tutuklandı

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 241 şüpheliden 36'sı tutuklandı.

Eskişehir Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca 131 Ekim tarihleri arasında uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen ortak çalışmaların bilançosunu paylaştı. Kent genelinde gerçekleştirilen çalışmalarda toplam 183 olaya müdahale edilirken, haklarında işlem yapılan 241 şüpheliden 36'sı sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı, 205 şahıs ise serbest bırakıldı.

Yapılan aramalarda; 9 kilo 56 gram metamfetamin, 2 kilo 55 gram kokain, 39 bin 636 adet sentetik ecza hapı, bin 709,62 gram esrar, 728,81 gram bonzai, 74 gram bonzai hammaddesi, 24 kök kenevir, 22 adet ecstasy hap ve 5,31 gram afyon sakızı ele geçirildi. Ayrıca operasyonlar kapsamında 9 adet hassas terazi, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tabanca şarjörü ve 64 adet fişeğe el konuldu.