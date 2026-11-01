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        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Eskişehir'de 1 ayda 117 bini aşkın araç ve sürücü denetlendi Denetimlerde 25 bin 45 trafik cezası kesilirken, bin 238 araç trafikten men edildi

        Eskişehir'de 1 ayda 117 bini aşkın araç ve sürücü denetlendi Denetimlerde 25 bin 45 trafik cezası kesilirken, bin 238 araç trafikten men edildi

        Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince ekim ayı boyunca gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 117 bin 791 araç ve sürücü kontrol edilirken, kurallara uymayanlara 25 bin 45 trafik cezası uygulandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 12:39 Güncelleme:
        Eskişehir'de 1 ayda 117 bini aşkın araç ve sürücü denetlendi Denetimlerde 25 bin 45 trafik cezası kesilirken, bin 238 araç trafikten men edildi

        Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince ekim ayı boyunca gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 117 bin 791 araç ve sürücü kontrol edilirken, kurallara uymayanlara 25 bin 45 trafik cezası uygulandı.

        Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince 131 Ekim 2026 tarihleri arasında kent genelinde kapsamlı trafik denetimleri gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar çerçevesinde toplam 117 bin 791 araç ve sürücü kontrol edildi. Denetimlerin dağılımında 15 bin 608 yük taşımacılığı, 2 bin 603 yolcu taşımacılığı, 11 bin 772 alkol, 2 bin 886 motosiklet, 26 bin 69 emniyet kemeri ve 58 bin 853 diğer kontrol türleri yer aldı. Gerçekleştirilen kontroller sonucunda kusurlu bulunan araç ve sürücülere yönelik toplam 25 bin 45 trafik cezası kesildi. Denetimlerde ayrıca bin 238 araç trafikten men edilirken, 453 sürücü belgesine de el konuldu.

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        Öte yandan, ekim ayı içerisinde il genelinde 3 ölümlü, 277 yaralanmalı ve 273 maddi hasarlı trafik kazası meydana geldiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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