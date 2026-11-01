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        İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü sirenleri test edecek

        Eskişehir'de, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından kurulu olan sirenlerin kontrol amacıyla kısa süreliğine çalınacağı duyuruldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 11:47 Güncelleme:
        İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü sirenleri test edecek

        Eskişehir'de, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından kurulu olan sirenlerin kontrol amacıyla kısa süreliğine çalınacağı duyuruldu.

        Eskişehir Valiliği, il genelinde bulunan sirenlerin test edileceğini bildirdi. Yapılan açıklamaya göre, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tarafından mevcut sirenlerin çalışır durumda olup olmadığını denetlemek amacıyla kısa süreli bir deneme gerçekleştirilecek.

        Sirenlerin 2 Kasım 2026 Pazartesi günü 08.00 ile 15.00 saatleri arasında kısa süreli olarak çalınacağı belirtilirken, vatandaşların bu durum karşısında paniğe kapılmamaları gerektiği vurgulandı.

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