Eskişehir'de pencereden düşen 4 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde ikinci kattaki evinin penceresinden düşen 4 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde ikinci kattaki evinin penceresinden düşen 4 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı.
B.Y. (4), Emek Mahallesi Tezgöçen Sokak'ta 4 katlı apartmanın ikinci katındaki evlerinin penceresinden aşağı düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralanan çocuk, ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Çocuk yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan B.Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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