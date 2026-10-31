Eskişehirspor, İzmir deplasmanına gidiyor

Türkiye Nesine 3. Lig'in 9. haftasında Eskişehirspor, 1 Kasım Pazar günü saat 15.30'da Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda Gaziemir SK ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan kırmızısiyahlı ekip, kritik mücadele öncesinde bugün İzmir'e hareket edecek. Hakem Şahin Berker'in yöneteceği zorlu müsabakada Kırmızı Şimşekler, deplasmandan galibiyetle dönmeyi hedefliyor.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.