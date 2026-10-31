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        Vali Yılmaz, Yüksekova şehidi için bir taziye mesajı yayımladı

        Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, 7'nci Hudut Tugay Komutanlığı Yüksekova/Hakkâri bölgesinde görevli Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü'nün şehit olması üzerine taziye mesajı yayımladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 14:36 Güncelleme:
        Vali Yılmaz, Yüksekova şehidi için bir taziye mesajı yayımladı

        Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, 7'nci Hudut Tugay Komutanlığı Yüksekova/Hakkâri bölgesinde görevli Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü'nün şehit olması üzerine taziye mesajı yayımladı.

        Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Hakkâri'nin Yüksekova bölgesinde hudut geçiş olayına müdahale sırasında açılan ateş sonucu yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan görevli Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü için bir taziye mesajı yayımladı.

        "Kahraman Şehidimizin mekanı cennet ruhu şad olsun"

        Vali Yılmaz, yayımladığı mesajda, "7'nci Hd. Tug.K.lığı Yüksekova/Hakkâri bölgesinde görevli P.Söz.Er Yusuf Sait Ünlü hudut geçiş olayına müdahale sırasında açılan ateşle yaralanmış, helikopterle kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Kahraman Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Kahraman Şehidimizin mekanı cennet ruhu şad olsun" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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