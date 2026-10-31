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        Eskişehir'de 2 yaşındaki çocuk 4 katlı binadan düştü

        Eskişehir'de 4 katlı apartmanın ikinci katından düşerek yaralanan 2 yaşındaki kız çocuğu hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 17:24 Güncelleme:
        Eskişehir'de 2 yaşındaki çocuk 4 katlı binadan düştü

        Eskişehir'de 4 katlı apartmanın ikinci katından düşerek yaralanan 2 yaşındaki kız çocuğu hastaneye kaldırıldı.

        Olay Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Tezgöçen Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 4 katlı binanın 2'nci katındaki bir dairede bulunan 2 yaşındaki kız çocuğu, henüz bilinmeyen sebeple camdan aşağıya düştü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan küçük kız, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans Eskişehir şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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