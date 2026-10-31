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        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Eskişehir'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Eskişehir'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Eskişehir'in Çifteler ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 21:34 Güncelleme:
        Eskişehir'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Eskişehir'in Çifteler ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Çifteler-Han kara yolunda Yusuf Deveci (26) idaresindeki 40 AAY 934 plakalı otomobil ile N.K. (73) yönetimindeki 26 FT 800 plakalı otomobil çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Sağlık personeli, sürücü Yusuf Deveci'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Otomobildeki Yusuf. D. (21) ve Bilal Ç. (73) ile diğer sürücü N.K. yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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