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        Kazalı araçların şasisi bu yöntemle en az hasarla düzeltiliyor

        Eskişehir'de hidrolik şasi çektirme cihazını bünyesine kazandıran kaporta ustası Umut Oğur, 10 tona kadar araçlarda ısıtma ve çekiçleme işlemine gerek kalmadan şasi doğrultma hizmeti sunarken, bu teknoloji sayesinde hem kısa sürede tamamlanıyor hem de sürüş güvenliğini en üst seviyede koruyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 11:23 Güncelleme:
        Kazalı araçların şasisi bu yöntemle en az hasarla düzeltiliyor

        Eskişehir’de hidrolik şasi çektirme cihazını bünyesine kazandıran kaporta ustası Umut Oğur, 10 tona kadar araçlarda ısıtma ve çekiçleme işlemine gerek kalmadan şasi doğrultma hizmeti sunarken, bu teknoloji sayesinde hem kısa sürede tamamlanıyor hem de sürüş güvenliğini en üst seviyede koruyor.

        Tepebaşı ilçesi Baksan 6. Küme Evleri Sokak'ta faaliyet gösteren kaporta ustası Umut Oğur, kentte ve çevre illerde alanındaki yenilikçi yatırımlarıyla dikkat çekiyor. Aslen Hataylı olan ve 2017 yılında Eskişehir’e yerleşerek 810 yıldır sektörde hizmet veren usta, sigorta şirketleriyle anlaşmalı olarak araç boya ve kaporta onarımı gerçekleştiriyor.

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        "Bu cihaz sayesinde ustalar yorulmamakta"

        Aslen Hataylı olduklarını ve 2017 yılında Eskişehir’e geldiklerini belirten kaporta ustası Umut Oğur, yaklaşık 10 yıldır bu mesleği sürdürdüklerini ifade ederek, "Eskişehir’de ve çevreye yakın illerde başka bir örneği bulunmayan hidrolik şasi çektirme cihazını aldık. Daha önceden yapılan çektirme usulü çok daha zor iken, bu makineyle işlemler artık çok daha kolay ve pratik bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir. 10 tona kadar her marka aracın şasisini çektirmek mümkündür. Şasi, bir araç için oldukça önemlidir. Bu makinenin alınmasının temel sebebi sadece şasi doğrultmak değildir; özellikle yandan veya arka kısımdan ağır hasar almamış araçları düzeltmek, perti ayırmak ve ustaları daha fazla rahatlatmak amacıyla kullanılmaktadır. Daha elektronik ve yeni bir sistem olan bu cihaz sayesinde ustalar yorulmamakta, süreç çok daha rahat ve konforlu ilerlemektedir" dedi.

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        "Hem sürücü hem de yolcu güvenliği açısından çok daha sağlıklıdır"

        Oğur, "Normalde kara düzende aracın altını bağlayıp saçın ısıtılarak incelmesi ve çekiçlenmesi gibi zorlu, kuvvet ve insan gücü gerektiren işlemler yapılırken; artık hidrolik sistem sayesinde makinenin düğmesine bastığı an itibarıyla hiç ısıtmaya veya vurmaya gerek kalmadan işlem kendiliğinden yapılabilmektedir. Kara düzende 3 günlük iş, bu cihazla 1.5 2 güne düşmekte, ayrıca aracın farklı noktalarından bağlama zorunluluğu ortadan kalkarak tek noktadan bağlanıp çekilebilmektedir. Genellikle ağır hasarlı araçlarda kullanılan bu cihaz, 10 tona kadar yük uygulayabildiği için binek araçların yanı sıra büyük araçlarda da kullanılabilmektedir. Cihaz yurt dışından gelmekte olup, Türkiye'de Ankara dahil olmak üzere bazı şehirlerde bulunmaktadır. Normalde 1520 gün süren onarım süreçleri bu makine sayesinde maksimum 34 iş günü içinde tamamlanmakta, şasi ısıtılmadığı, doğrultulmadığı ve çekiçlenmediği için araç eski formunu ve dayanıklılığını daha iyi korumaktadır. Şasi, aracın iskeletini oluşturduğu için en ufak bir yamukluk veya düzensizlik aracın yolda kaymasına, titremesine veya farklı gezmeler yapmasına yol açabilir. Bu nedenle şasinin doğru bir şekilde doğrultulması büyük bir hayati önem taşımaktadır. Isıtma yöntemiyle yapılan düzeltmeler saçın yapısını bozduğu ve bir sonraki kazada aracın daha hızlı bükülmesine veya büyük kırılmalar yaşamasına sebep olabildiği için, bu hidrolik sistemle yapılan onarımlar hem sürücü hem de yolcu güvenliği açısından çok daha sağlıklıdır. Eskişehir dışından da, örneğin Kütahya gibi çevre illerden müşteriler gelmekte, daha önceden ısıtılıp çekildiği için çatlak oluşan şasiler bu cihazla düzeltilmekte ve ısıtma yöntemi tamamen ortadan kaldırılmaktadır."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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