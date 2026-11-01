Eskişehir Valisi Yılmaz'dan Lösemili Çocuklar Haftası mesajı

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yılmaz, mesajında, Lösemili Çocuklar Haftasının lösemi tedavisi gören çocukların yaşam mücadelesine destek verilen, umut, inanç ve sevginin dayanışmayla çoğaltıldığı önemli bir hafta olduğunu belirtti.

Löseminin erken teşhis ve modern tıbbın imkanlarının yanı sıra sevgi ve sabırla üstesinden gelinebilen bir hastalık olduğunu ifade eden Yılmaz, çocukların tedavi sürecinde yüksek moral ve toplumsal desteğin önemine dikkati çekti.

Çocukların yaşam mücadelesinde gösterdikleri azimle herkese ilham verdiğini kaydeden Yılmaz, "Onların bu onurlu mücadelesinde yanlarında olmak, yollarını aydınlatmak ve yüzlerindeki bir anlık gülümsemeye vesile olmak hepimizin en büyük insani sorumluluğudur." ifadelerini kullandı.

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Eskişehir'in sevgi, hoşgörü ve yardımlaşmanın şehri olduğunu vurgulayan Yılmaz, hemşehrilerinin lösemi tedavisi gören çocuklara destek olacağına inandığını belirterek, "Yürekten inanıyorum ki siz alicenap hemşehrilerim, bu anlamlı haftada da lösemi tedavisi gören yavrularımıza kalplerinizi sonuna kadar açacak, kan ve kök hücre bağışının hayat kurtaran önemini bir kez daha hatırlayarak bu iyilik kervanına en güçlü desteği vereceksiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Hastanelerde şifa bekleyen tüm çocukların bir an evvel sağlıklarına kavuşarak parklarda koşup oynayacakları günlere ulaşmalarını dileyen Yılmaz, fedakâr ailelerine de güç ve sabır temenni etti.