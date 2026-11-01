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        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Eskişehir Sanayi Odası 58'inci kuruluş yıl dönümünü kutluyor ESO'nun 58'inci kuruluş yıl dönümünde teknoloji ve üretim vurgusu Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş: "Eskişehir'i dünya ile rekabet eden küresel bir sanayi merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz"

        Eskişehir Sanayi Odası 58'inci kuruluş yıl dönümünü kutluyor ESO'nun 58'inci kuruluş yıl dönümünde teknoloji ve üretim vurgusu Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş: "Eskişehir'i dünya ile rekabet eden küresel bir sanayi merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz"

        Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, odanın 58'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Eskişehir'i dünya ile rekabet eden küresel bir sanayi merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 13:00 Güncelleme:
        Eskişehir Sanayi Odası 58'inci kuruluş yıl dönümünü kutluyor ESO'nun 58'inci kuruluş yıl dönümünde teknoloji ve üretim vurgusu Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş: "Eskişehir'i dünya ile rekabet eden küresel bir sanayi merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz"

        Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, odanın 58'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Eskişehir'i dünya ile rekabet eden küresel bir sanayi merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

        Eskişehir Sanayi Odası'nın (ESO) 58'inci kuruluş yıl dönümü kutlanıyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, 1 Kasım 1968'de başlayan yolculukta sanayicilerin emeği ve cesaretiyle büyüdüklerini belirterek, birlikte üreterek şehrin ve ülkenin kalkınmasına katkı sunduklarını ifade etti. Bugüne dair sorumluluklarının, bu köklü birikimi bilim ve teknolojiyle geleceğe taşımak olduğunu vurgulayan Kesikbaş, "ESO Vizyon 2030" ile Eskişehir’i teknoloji geliştiren, tasarım yapan, yüksek katma değer üreten ve dünya ile rekabet eden küresel bir sanayi merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi. Üniversitelerin bilimsel birikimini sanayinin üretim gücüyle buluşturarak gençlerin fikirlerini ürüne, girişime ve değere dönüştürebileceği bir gelecek için çalıştıklarını aktaran Kesikbaş, bu doğrultuda önemli adımlar attıklarını kaydetti.

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        "Ortak geleceğimiz bulunuyor"

        Sanayideki ilerlemeyi toplumsal dönüşümün de itici gücü olarak gördüklerini ifade eden Kesikbaş, "Bilime güvenen, yeniliğe açık, kadınların ve gençlerin potansiyelini üretime ve karar süreçlerine taşıyan bir anlayışı büyütmek istiyoruz. Teknolojik gelişmenin refaha, fırsat eşitliğine ve daha nitelikli bir yaşama dönüşmesini önemsiyoruz. Teknoloji Üreten Eskişehir Model Fabrikamız, ESO Akademimiz ve Sürdürülebilir Yeşil Sanayi Birimimizle bu hedeflere somut katkılar sunuyoruz. Verimlilikten dijitalleşmeye, yeşil dönüşümden uluslararasılaşmaya uzanan çalışmalarımızın merkezinde insanımız ve ortak geleceğimiz bulunuyor" dedi.

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        "Eskişehir’in başarısını kalıcı kılacağımıza inanıyoruz"

        En büyük güçlerinin birlikte üretme ve başarma kültürü olduğunun altını çizen Kesikbaş, "Sanayicilerimiz, çalışanlarımız, üniversitelerimiz ve tüm paydaşlarımızla aynı hedef etrafında buluştuğumuzda Eskişehir’in başarısını kalıcı kılacağımıza inanıyoruz. Odamıza emek veren tüm başkanlarımıza, yönetim kurullarımıza, meclislerimize, meslek komitelerimize ve çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyor; aramızdan ayrılanları rahmetle anıyorum. 58 yıllık mirasımızı, bilimin rehberliğinde ve ortak akılla geleceğe taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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