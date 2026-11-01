Eskişehir'de 158 dönümlük domates tarlasının traktörlerle talan edildiği iddiası Yaklaşık 15 milyon TL değerindeki mahsul ve sulama boruları kullanılamaz hale getirildi
Eskişehir'de bir çiftçinin 158 dönümlük araziye ektiği ve hasada hazır hale getirdiği yaklaşık 15 milyon TL değerindeki domatesler, kimliği belirsiz kişilerce traktörlerle ezildi.
Eskişehir'de bir çiftçinin 158 dönümlük araziye ektiği ve hasada hazır hale getirdiği yaklaşık 15 milyon TL değerindeki domatesler, kimliği belirsiz kişilerce traktörlerle ezildi.
Olay, 31 Ekim gecesi Çerkez Çukurhisar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çiftçi Mustafa Umarlar tarafından kiralanan 158 dönümlük tarlada yetiştirilen domatesler, kira sözleşmesinin sona ermesinin ertesi gecesi kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tarım makineleri ve traktörlerle ezildi. Sabah saatlerinde tarlasına giden Umarlar, hasat edilmeyi bekleyen tüm mahsulün telef edildiğini ve sulama borularının da kesilerek kullanılamaz hale getirildiğini gördü. Yaklaşık 8 milyon TL üretim masrafı yaptığı ve tarlada 15 milyon TL değerinde ürünü olduğu öğrenilen çiftçi, durumu jandarma ekiplerine bildirerek hukuki süreç başlattı.
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