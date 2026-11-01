Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Eskişehir'de trafik polisi 2 Türk bayrağını yerden alıp böyle öptü

        Eskişehir'de trafik polisi 2 Türk bayrağını yerden alıp böyle öptü

        Eskişehir çevreyolu kenarına düşen 2 Türk bayrağını fark eden trafik polisi, akan trafiğe aldırmadan bayrakları yerden aldı, özenle katlayıp öperek muhafaza altına aldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 14:51 Güncelleme:
        Eskişehir'de trafik polisi 2 Türk bayrağını yerden alıp böyle öptü

        Eskişehir çevreyolu kenarına düşen 2 Türk bayrağını fark eden trafik polisi, akan trafiğe aldırmadan bayrakları yerden aldı, özenle katlayıp öperek muhafaza altına aldı.

        Olay, Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi mevkii Eskişehir çevreyolu Bursa istikametinde meydana geldi. Amatör kamerayla kaydedilen görüntülerde, trafik polisi ekipleri refüjde yola düşmüş 2 Türk bayrağı fark etti. Hemen araçlarını güvenli bir noktada durduran polis memurlarından biri, trafiğin uygun olduğu bir anda yolun sol şeridine geçerek bayrağı yerden aldı. Bu sırada refüjün orta kısmında bir Türk bayrağının daha olduğunu fark eden polis, onu da aynı hassasiyetle yerden aldı. İki bayrağı da büyük bir özenle katlayan polis memuru, bayrakları öperek ekip aracına taşıdı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beşiktaş'a Kasımpaşa şoku!
        Beşiktaş'a Kasımpaşa şoku!
        Borsa İstanbul’a vekaleten atama
        Borsa İstanbul’a vekaleten atama
        ABD'deki seçimler öncesi anketler ne söylüyor?
        ABD'deki seçimler öncesi anketler ne söylüyor?
        Galatasaray'da Abdullah Kavukcu da istifa etti!
        Galatasaray'da Abdullah Kavukcu da istifa etti!
        Tahran'dan açıklama: Katar veya Türkiye’de müzakere olabilir
        Tahran'dan açıklama: Katar veya Türkiye’de müzakere olabilir
        Emir Sarıgül’den ‘atkı paketi’ ifadesi
        Emir Sarıgül’den ‘atkı paketi’ ifadesi
        Deplasman değil dertlasman!
        Deplasman değil dertlasman!
        Fon soruşturmasında Umut Güner gözaltına alındı
        Fon soruşturmasında Umut Güner gözaltına alındı
        Reis'tan rekor seri!
        Reis'tan rekor seri!
        İngiltere'de 'kölelik özrü' tartışması
        İngiltere'de 'kölelik özrü' tartışması
        Yeni haftada tüm yurda yağış geliyor!
        Yeni haftada tüm yurda yağış geliyor!
        “100 İl 1000 İlçe Projesi” açıklaması
        “100 İl 1000 İlçe Projesi” açıklaması
        İstanbul Maratonu'nda rekor süre!
        İstanbul Maratonu'nda rekor süre!
        İsrail basını: Ordu İran'a yeni saldırı hazırlıklarını tamamladı
        İsrail basını: Ordu İran'a yeni saldırı hazırlıklarını tamamladı
        'Klima çarptı' dedi, doktora gitmek istemedi! Evinin önünde yaşamını yitirdi!
        'Klima çarptı' dedi, doktora gitmek istemedi! Evinin önünde yaşamını yitirdi!
        SPK'da yeni dönem: Yeni yönetimdeki isimler kimler?
        SPK'da yeni dönem: Yeni yönetimdeki isimler kimler?
        Mike Tyson ve Ronaldinho ile Ürdün'de
        Mike Tyson ve Ronaldinho ile Ürdün'de
        Antalya-Alanya arası 36 dakikaya düşüyor
        Antalya-Alanya arası 36 dakikaya düşüyor
        Yıllar sonra özür diledi
        Yıllar sonra özür diledi
        Darüşşafaka'dan YKS'de ilk 1000'e! Başarıda kardeş bandı stratejisi
        Darüşşafaka'dan YKS'de ilk 1000'e! Başarıda kardeş bandı stratejisi

        Benzer Haberler

        Hentbol: Kadınlar Süper Lig
        Hentbol: Kadınlar Süper Lig
        Tepebaşı'nda trafik denetimi: Şerit ihlali yapan sürücülere cezai işlem uyg...
        Tepebaşı'nda trafik denetimi: Şerit ihlali yapan sürücülere cezai işlem uyg...
        Eskişehir'in lezzet mirası kitapla geleceğe taşınıyor Gastronomi mirasını k...
        Eskişehir'in lezzet mirası kitapla geleceğe taşınıyor Gastronomi mirasını k...
        Eskişehir'de yağma suçuna yönelik operasyonda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
        Eskişehir'de yağma suçuna yönelik operasyonda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
        Eskişehir'de barlar sokağındaki eğlence mekanında gasp iddiasına 4 tutuklam...
        Eskişehir'de barlar sokağındaki eğlence mekanında gasp iddiasına 4 tutuklam...
        İnönü'deki yol sorunu çözüme kavuştu
        İnönü'deki yol sorunu çözüme kavuştu