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        Eskişehir'in lezzet mirası kitapla geleceğe taşınıyor Gastronomi mirasını kayıt altına alan eser tanıtıldı

        Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Yardımsevenler Derneği Eskişehir Şubesi iş birliğinde hazırlanan ve kentin zengin mutfak kültürünü gelecek nesillere aktarmayı hedefleyen "Eskişehir Lezzetleri" kitabının tanıtım töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 16:19 Güncelleme:
        Eskişehir'in lezzet mirası kitapla geleceğe taşınıyor Gastronomi mirasını kayıt altına alan eser tanıtıldı

        Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Yardımsevenler Derneği Eskişehir Şubesi iş birliğinde hazırlanan ve kentin zengin mutfak kültürünü gelecek nesillere aktarmayı hedefleyen "Eskişehir Lezzetleri" kitabının tanıtım töreni gerçekleştirildi.

        Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Yardımsevenler Derneği (TYSD) Eskişehir Şubesi tarafından 2026 Eskişehir Yılı kapsamında hayata geçirilen "Eskişehir Lezzetleri" kitabı için Porsuk Konukevi'nde tanıtım programı düzenlendi. Kentle özdeşleşen 12 lezzetin tarihçesi ve hikayesiyle birlikte 37 özgün tarifin yer aldığı kitap, Eskişehir'in gastronomi mirasını kayıt altına almayı amaçlıyor. Etkinliğe Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Yeni Parti Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir Baro Başkanı Barış Günaydın, TYSD Eskişehir Şube Başkanı Serpil Çamoğlu, oda ve borsa temsilcileri ile meclis ve dernek üyeleri katıldı.

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        "Eskişehir'in lezzetleri eşsiz ve bambaşka"

        Tanıtım programında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, eserin ortaya çıkış sürecine değinerek, Eskişehir'in mutfak kültürünü anlatan özel bir eser hazırlama fikrinin 2026 Eskişehir Yılı'na kalıcı bir hediye bırakma hedefiyle doğduğunu söyledi. Kentin yemek kültürünün eşsizliğine dikkat çeken Ünlüce, "Eskişehir göçleriyle ve göçle gelen herkesin geldiği yerden taşıdığı kültürle ve yerli halkının taşıdığı yemek kültürüyle eşsiz ve bambaşka lezzetlere sahip. 2026 yılında geleceğe Eskişehir'in tüm kültürel ve tarihi birikimini göndermek ve sunmak istiyoruz. Bu kitap da bunların bir parçası" ifadelerini kullandı.

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        "Annelerimizin, teyzelerimizin emeği bu kitapta"

        Türkiye Yardımsevenler Derneği Eskişehir Şube Başkanı Serpil Çamoğlu, projenin fikir öncüsünün Başkan Ayşe Ünlüce olduğunu belirterek, "Burada yüzyıllarca annelerimizin, kayınvalidelerimizin, teyzelerimizin, birçok kadının el emeği, ellerinin enerjisi bu kitapta var. Bu insanların sevgileri var. Bütün sofraları dolduran, acı günlerde, neşeli günlerde sofraları dolduran bu yemeklerin birikimi var" dedi.

        Konuşmaların ardından Ayşe Ünlüce ve Şube Başkanı Çamoğlu tarafından projeye katkı sunan isimlere plaket ve teşekkür belgeleri takdim edildi. Program, kitapta yer alan yöresel lezzetlerin konuklara ikram edilmesiyle son buldu. Kitabın, TYSD Eskişehir Şubesi ile kentteki müze ve parklarda yer alan çeşitli kafelerde satışa sunulacağı bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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