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        Eskişehir'de yağma suçuna yönelik operasyonda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir eğlence işletmesinde banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması ve yağma olayına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 16:18 Güncelleme:
        Eskişehir'de yağma suçuna yönelik operasyonda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir eğlence işletmesinde banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması ve yağma olayına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Vural Sokak'taki bir eğlence işletmesinde, müşterisinin bilgisi dışında banka kartından fazla para çekildiği ve duruma itiraz etmek için yeniden işletmeye gittiği sırada darbedilerek cep telefonu ve 3 bin lirasının zorla alındığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.

        Yağma ve banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçlarına ilişkin yürütülen çalışmalar neticesinde işletme sahibi S.M, İ.U, M.G. ve O.D. gözaltına alındı.

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        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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