Eskişehir'de yağma suçuna yönelik operasyonda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir eğlence işletmesinde banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması ve yağma olayına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir eğlence işletmesinde banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması ve yağma olayına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Vural Sokak'taki bir eğlence işletmesinde, müşterisinin bilgisi dışında banka kartından fazla para çekildiği ve duruma itiraz etmek için yeniden işletmeye gittiği sırada darbedilerek cep telefonu ve 3 bin lirasının zorla alındığı iddiası üzerine soruşturma başlatıldı.
Yağma ve banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçlarına ilişkin yürütülen çalışmalar neticesinde işletme sahibi S.M, İ.U, M.G. ve O.D. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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