SEVMDAL'de dart il şampiyonluğu gelenek haline geldi

Eskişehir'de düzenlenen Genç Kız ve Erkek Dart İl Birinciliği müsabakalarında hem kız hem de erkek takımlarıyla şampiyonluğa ulaşan SEVMDAL sporcuları, son üç yıldır süregelen geleneği bozmayarak şampiyonluk kupalarını okullarına kazandırdı.

İl genelinde 2122 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen Genç KızErkek Dart İl Birinciliği müsabakaları kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Turnuvada gösterdikleri üstün performansla dikkat çeken SEVMDAL sporcuları, rakiplerini geride bırakarak her iki kategoride de il şampiyonu olmayı başardı. Böylelikle öğrenciler, son üç yılda hem kızlarda hem de erkeklerde şampiyonluk kupasını okullarına götürme serisini devam ettirdi.

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Son üç yılın değişmez şampiyonları, 58 Aralık 2026 tarihlerinde Bursa’da düzenlenecek olan dart grup müsabakalarında okullarını, ilçelerini ve Eskişehir'i temsil etme hakkı kazandı. SEVMDAL'ın elde edilen çifte zaferin ardından yapılan açıklamada ise, "Emeği geçen öğretmen ve sporcularımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bölge müsabakalarında öğrencilerimize başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.