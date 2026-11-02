MHP Eskişehir İl Başkanı Sezer sabah namazında vatandaşlarla buluştu
MHP Eskişehir İl Başkanı Ayhan Sezer ve yönetim kurulu üyeleri, sabah namazında vatandaşlarla bir araya geldi.
MHP Eskişehir İl Başkanı Ayhan Sezer ve yönetim kurulu üyeleri, sabah namazında vatandaşlarla bir araya geldi.
İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İlahiyat Camisi'nde düzenlenen buluşmada Sezer ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, sabah namazını vatandaşlarla birlikte kıldı.
Namazın ardından cami cemaatiyle sohbet eden Sezer ve yönetim kurulu üyeleri, katılımcılara çay, simit, poğaça ve açma ikramında bulundu.
Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları verildi.
Sezer ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, vatandaşlara hayırlı, bereketli ve huzurlu bir hafta diledi.
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